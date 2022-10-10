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Валя Карнавал слишком очевидно показала свои достоинства

Опубликовано: Знаменитости

Звезда слишком очевидно показала свои прелести во время отдыха в Дубае.

Валя Карнавал слишком очевидно показала свои достоинства

20-летняя тиктокерша Валя Карнавал недавно рассказала, что у нее нет бойфренда и отдыхать она предпочитает с мамой. К примеру, летом она съездила в отпуск в Сочи в компании родительницы и осталась весьма довольна этой поездкой.

Однако осенью она решила провести время у моря по-взрослому. Блогерша в компании подружки улетела в Дубаи, куда взяла самые откровенные наряды, которые только можно придумать. В ночной клуб она надела облегающее платье с принтом «шахматная доска» и прорезью в области бюста.

А на пляж Валя Карнавал нарядилась в купальник, который и одеждой трудно назвать, скорее нечто символическое, чтобы не ходить совсем уж голой. Ее пышный бюст в буквальном смысле вывалился из лифа, выглядывая во все стороны из-под него, ну а паховая зона тоже осталась рисково полуоголенной.

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