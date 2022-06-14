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Мать внезапно выбросила из окна маленьких сыновей и покончила с собой
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Новости Карелии
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Застирать или отправить утиль? Мы легко не сдаемся, ведь в большинстве случаев даже самую
Заготовка дров для жителя республики обернулась крупной выплатой и уголовной статьей Сотрудники ДПС в
Вполне благополучная женщина расправилась с собственными детьми, один выжил Двое мальчишек трех и 12
Мы предлагаем приготовить скумбрию, которая по вкусу будет ничуть не хуже красной рыбы. А секрет этого
Прионежская сетевая компания опубликовала график отключений электроэнергии Чтобы подготовить подстанции и ЛЭП к работе
Чем привлекают авторские туры по неотретушированной Карелии? Анжелика Божко и Виталий Масалов оставили работу
Застирать или отправить утиль? Мы легко не сдаемся, ведь в большинстве случаев даже самую
Мужчина в карельской столице нанес множественные ножевые ранения собутыльнику Жителя Петрозаводска осудили на 8
Вместо вкусной, но давно приевшейся окрошки лучше сделаем гораздо более интересный свекольник. Подавать его
Большинство болезней можно определить по запаху изо рта больного. Почему это происходит, и о
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