Новости Карелии
Мужчину в Карелии поймали со спиленными деревьями и наказали
Заготовка дров для жителя республики обернулась крупной выплатой и уголовной статьей Сотрудники ДПС в
Новости Карелии
Мать внезапно выбросила из окна маленьких сыновей и покончила с собой
Вполне благополучная женщина расправилась с собственными детьми, один выжил Двое мальчишек трех и 12
Простые Рецепты
Скумбрия по вкусу как красная рыба: секрет в особом маринаде!
Мы предлагаем приготовить скумбрию, которая по вкусу будет ничуть не хуже красной рыбы. А секрет этого
Новости Карелии
Сегодня с утра и всю неделю в Карелии будут отключать электричество
Прионежская сетевая компания опубликовала график отключений электроэнергии Чтобы подготовить подстанции и ЛЭП к работе
Новости Карелии
«Огромные автобусы, набитые туристами, это не наш формат»
Чем привлекают авторские туры по неотретушированной Карелии? Анжелика Божко и Виталий Масалов оставили работу
Домоводство
Кофе, вино, помада: лучшие средства от сложных пятен
Застирать или отправить утиль? Мы легко не сдаемся, ведь в большинстве случаев даже самую
Новости Карелии
Петрозаводчанин зарезал приятеля и сядет на 8 лет
Мужчина в карельской столице нанес множественные ножевые ранения собутыльнику Жителя Петрозаводска осудили на 8
Новости Карелии
Мужчину в Карелии поймали со спиленными деревьями и наказали
Заготовка дров для жителя республики обернулась крупной выплатой и уголовной статьей Сотрудники ДПС в
RuNews
Новости Карелии
Мать внезапно выбросила из окна маленьких сыновей и покончила с собой
Вполне благополучная женщина расправилась с собственными детьми, один выжил Двое мальчишек трех и 12
RuNews
Простые Рецепты
Скумбрия по вкусу как красная рыба: секрет в особом маринаде!
Мы предлагаем приготовить скумбрию, которая по вкусу будет ничуть не хуже красной рыбы. А секрет этого
RuNews
Новости Карелии
Сегодня с утра и всю неделю в Карелии будут отключать электричество
Прионежская сетевая компания опубликовала график отключений электроэнергии Чтобы подготовить подстанции и ЛЭП к работе
RuNews
Новости Карелии
«Огромные автобусы, набитые туристами, это не наш формат»
Чем привлекают авторские туры по неотретушированной Карелии? Анжелика Божко и Виталий Масалов оставили работу
RuNews
Домоводство
Кофе, вино, помада: лучшие средства от сложных пятен
Застирать или отправить утиль? Мы легко не сдаемся, ведь в большинстве случаев даже самую
RuNews
Новости Карелии
Петрозаводчанин зарезал приятеля и сядет на 8 лет
Мужчина в карельской столице нанес множественные ножевые ранения собутыльнику Жителя Петрозаводска осудили на 8
RuNews
Простые Рецепты
Вместо окрошки делаем свекольник: ледяной суп на жару
Вместо вкусной, но давно приевшейся окрошки лучше сделаем гораздо более интересный свекольник. Подавать его
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Здоровье
«От диабета до рака легких»: 7 болезней, которые можно определить по запаху изо рта
Большинство болезней можно определить по запаху изо рта больного. Почему это происходит, и о
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Простые Рецепты
Рецепты манника на кефире приготовленного в духовке простые и вкусные
Как приготовить манник на кефире. Рецепты вкусного манника В этой статье рассмотрим один вид
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Здоровье
САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ЗВУКИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УХА
Чтобы отдохнуть от ритмичного биения сердца шумного города, нужно немного баловать себя звукотерапией. Не
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В России
Европа приобрела рекордный объем российского палладия
«Коммерсантъ» сообщает, что в марте Европа приобрела рекордный объем российского палладия — 164 тысяч
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Знаменитости
Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Продюсер Макс Фадеев признался, что его лишили все званий за границей. Продюсер добился заметных
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Здоровье
Как снизить уровень инсулина, чтобы похудеть: 7 советов для коррекции питания. Голодать не нужно! Ем все разрешенные продукты и отлично себя чувствую.
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Знаменитости
Алексей Панин собирается покорить Голливуд
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Женщина сама провоцирует мужчину уйти от нее. Какие фразы категорически нельзя говорить, чтобы не лишиться мужа навсегда
Очень хотелось бы, чтобы супруги хранили друг другу верность всю жизнь. К сожалению так
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Простые Рецепты
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Если мужчина делает для вас эти 3 вещи, то держитесь за него и никуда не отпускаете
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Знаменитости
Лера Кудрявцева сняла на видео прогулку 3-летней дочки с сыном Кати Гордон
Телеведущая Лера Кудрявцева растрогалась от того, что ее Маша так быстро подружилась с сыном
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Новости Карелии
Зачем менять удобное кресло чиновника на «авторский» турбизнес?
Как неотретушированная Карелия становится поводом вернуться в республику  Текс: Антонина Кябелева, фото предоставлены Анжеликой Божко 
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Супруг артистки Татьяны Лазаревой, Михаил Шац рассказал о своем будущем. Михаил Шац в последнее
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Актер Алексей Панин рассказал, что чувствует вследствие всего происходящего. Артист в интервью украинским СМИ
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