Шарлотка и манник с яблоками – это два совершенно разных блюда. Десерт получается нежным и воздушным с рассыпчатой структурой.
Наличие манной крупы в рецепте придает маннику необычную воздушную и немного рассыпчатую структуру. При выборе яблок в пирог, лучше обратить внимание на кисло-сладкие сорта фруктов, ведь именно они разбавляют сладость десерта, внося неожиданную кислинку.
Воздушный манник с яблоками
Манник с яблоками, приготовленный на кефире, станет любимым десертом у взрослых и детей, будет уместно смотреться даже на праздничном столе. При этом приготовление десерта занимает минимум времени и усилий. Рецепт лакомства можно дополнить курагой, любимыми ягодами, сухофруктами или цукатами.
Необходимые ингредиенты:
- Манная крупа – 1 ст.;
- Кефир – 200 мл;
- Сахар – 150 г;
- Куриные яйца – 3 шт.;
- Сливочное масло – 50 г;
- Разрыхлитель – 1 ч.л.;
- Кисло-сладкие яблоки – 500 г;
- Ванилин – 1 г;
- Корица – 1 г.
Последовательность приготовления:
- Манную крупу залить кефиром комнатной температуры, оставить на 40-60 минут. При желании можно использовать сметану, простоквашу или молоко вместо кефира. Масса должна получиться густой, так как манка разбухнет, консистенция должна быть похожа на густую сметану.
- Яйца взбить с сахаром, чтобы масса посветлела и увеличилась в объеме, затем добавить размягченное сливочное масло, ванилин и корицу. Яичную массу смешать с набухшей манной крупой, добавить разрыхлитель. Тщательно перемешать тесто.
- Яблоки хорошенько промыть под проточной водой, вырезать сердцевину, при необходимости удалить кожуру, и нарезать кубиками. Смешать тесто с фруктами, тщательно перемешать.
- Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Аккуратно перелить тесто в форму, выпекать десерт в духовом шкафу, разогретом до 180 градусов, примерно 40 минут. Готовность манника проверять деревянной шпажкой.
Готовый манник доставать из формы только после полного остывания. Манник на кефире понравится всем домочадцам и гостям.
Манник “Яблочное изобилие”
Творожный манник с яблоками – это нечто среднее между привычным пирогом и запеканкой. Десерт получается воздушным и нежным, при желании яблоки можно заменить другими любимыми фруктами.
Необходимые ингредиенты:
- Манная крупа – 160 г;
- Творог – 320 г;
- Сахар – 160 г;
- Куриные яйца – 3 шт.;
- Сметана – 110 г;
- Сода – на кончике ножа;
- Яблоки – 600 г.
Последовательность приготовления:
- Белки аккуратно отделить от желтков. Желтки соединить с творогом и сахаром, тщательно перемешать до получения однородной массы. В творожно-желтковую массу доставит сметану, соду и манку, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы крупа набухла.
- Яичные белки взбить до появления устойчивых пик, аккуратно вмешать их в тесто. Яблоки промыть под проточной водой, вырезать сердцевину и нарезать ломтиками.
- Форму для выпечки смазать сливочным маслом, вылить в нее тесто, разложить на поверхности яблоки.
- Запекать в духовом шкафу при температуре 180 градусов 40 минут.
Десерт получается вкусным и полезным, будет оригинальной заменой шарлотке. Блюдо можно приготовить, когда гости уже на пороге или внезапно захотелось чего-то сладкого к чаю, ведь, в большинстве случаев, все необходимые ингредиенты уже есть дома.
Дополнить яблочный манник можно любимыми фруктами или ягодами или вовсе заменить яблоки на груши, например. От этого десерт не станет хуже, главное – не бояться экспериментировать!