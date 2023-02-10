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Воздушный манник с яблоками

Опубликовано: Простые Рецепты

Шарлотка и манник с яблоками – это два совершенно разных блюда. Десерт получается нежным и воздушным с рассыпчатой структурой.

Наличие манной крупы в рецепте придает маннику необычную воздушную и немного рассыпчатую структуру. При выборе яблок в пирог, лучше обратить внимание на кисло-сладкие сорта фруктов, ведь именно они разбавляют сладость десерта, внося неожиданную кислинку.

Содержание
  1. Воздушный манник с яблоками
  2. Необходимые ингредиенты:
  3. Последовательность приготовления:
  4. Манник “Яблочное изобилие”
  5. Необходимые ингредиенты:
  6. Последовательность приготовления:

Воздушный манник с яблоками

Манник с яблоками, приготовленный на кефире, станет любимым десертом у взрослых и детей, будет уместно смотреться даже на праздничном столе. При этом приготовление десерта занимает минимум времени и усилий. Рецепт лакомства можно дополнить курагой, любимыми ягодами, сухофруктами или цукатами.

Необходимые ингредиенты:

  • Манная крупа – 1 ст.;
  • Кефир – 200 мл;
  • Сахар – 150 г;
  • Куриные яйца – 3 шт.;
  • Сливочное масло – 50 г;
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.;
  • Кисло-сладкие яблоки – 500 г;
  • Ванилин – 1 г;
  • Корица – 1 г.
Воздушный манник с яблоками

Последовательность приготовления:

  1. Манную крупу залить кефиром комнатной температуры, оставить на 40-60 минут. При желании можно использовать сметану, простоквашу или молоко вместо кефира. Масса должна получиться густой, так как манка разбухнет, консистенция должна быть похожа на густую сметану.
  2. Яйца взбить с сахаром, чтобы масса посветлела и увеличилась в объеме, затем добавить размягченное сливочное масло, ванилин и корицу. Яичную массу смешать с набухшей манной крупой, добавить разрыхлитель. Тщательно перемешать тесто.
  3. Яблоки хорошенько промыть под проточной водой, вырезать сердцевину, при необходимости удалить кожуру, и нарезать кубиками. Смешать тесто с фруктами, тщательно перемешать.
  4. Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Аккуратно перелить тесто в форму, выпекать десерт в духовом шкафу, разогретом до 180 градусов, примерно 40 минут. Готовность манника проверять деревянной шпажкой.

Готовый манник доставать из формы только после полного остывания. Манник на кефире понравится всем домочадцам и гостям.

Манник “Яблочное изобилие”

Творожный манник с яблоками – это нечто среднее между привычным пирогом и запеканкой. Десерт получается воздушным и нежным, при желании яблоки можно заменить другими любимыми фруктами.

Необходимые ингредиенты:

  • Манная крупа – 160 г;
  • Творог – 320 г;
  • Сахар – 160 г;
  • Куриные яйца – 3 шт.;
  • Сметана – 110 г;
  • Сода – на кончике ножа;
  • Яблоки – 600 г.
Воздушный манник с яблоками

Последовательность приготовления:

  1. Белки аккуратно отделить от желтков. Желтки соединить с творогом и сахаром, тщательно перемешать до получения однородной массы. В творожно-желтковую массу доставит сметану, соду и манку, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы крупа набухла.
  2. Яичные белки взбить до появления устойчивых пик, аккуратно вмешать их в тесто. Яблоки промыть под проточной водой, вырезать сердцевину и нарезать ломтиками.
  3. Форму для выпечки смазать сливочным маслом, вылить в нее тесто, разложить на поверхности яблоки.
  4. Запекать в духовом шкафу при температуре 180 градусов 40 минут.

Десерт получается вкусным и полезным, будет оригинальной заменой шарлотке. Блюдо можно приготовить, когда гости уже на пороге или внезапно захотелось чего-то сладкого к чаю, ведь, в большинстве случаев, все необходимые ингредиенты уже есть дома.

Дополнить яблочный манник можно любимыми фруктами или ягодами или вовсе заменить яблоки на груши, например. От этого десерт не станет хуже, главное – не бояться экспериментировать!

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