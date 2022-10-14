Тринадцать блюд из вчерашней гречки

Гречка — лидер среди круп по пищевой ценности и содержанию белка (до 16 грамм растительного белка на 100 грамм крупы). Не зря в России ее прозвали царицей круп и издавна относят к национальным продуктам.

Греча обладает минимальным гликемическим индексом, поэтому полезна людям с сахарным диабетом. На блюдах из гречки основан целый ряд популярных диет. И главное, эта крупа — богатейший источник железа .

Мы составили список из 13 необычных блюд из гречки, которые заставят тебя по-новому посмотреть на этот продукт, а также придутся по вкусу маленьким привередам, не желающим есть простую кашу.

ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ГРЕЧКИ

Добиться богатого и оригинального вкуса гречневой каши можно, сварив ее на зеленом чае или залив крупу на ночь томатным, свекольным, яблочным соком, а утром добавив в кашу овощей и специй.

Более нежным вкусом отличается каша из зеленой гречки. Зеленая гречка не подвергается столь жесткой термической обработке, как обычная, и может похвастаться большим количеством полезных веществ, а также получается клейкой, поэтому из нее хорошо получаются оладьи, биточки, котлеты.

Гречневая запеканка с печенью

Нежная куриная печень и сливки привносят в это блюдо изысканные нотки, так что его можно смело подать даже к праздничному столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 ст. гречневой крупы

500 г куриной печени

2 яйца

150 г лука

3 ст. л. сливок

50 г сыра

соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвари гречку до готовности. Слегка остуди и смешай с одним яйцом. Произвольно нарежь печень, посоли и обжарь вместе с нарезанным полукольцами луком. Прокрути печень и лук через мясорубку. Смешай со сливками и оставшимся яйцом. Выложи в жаропрочное блюдо слой гречки, слой печени, затем опять гречку. Присыпь сверху тертым сыром и запекай 15–20 минут в духовке при температуре 220 градусов.

Гречка с мясом в горшочке «Роскошная»

Приготовленная по этому рецепту гречка получается невероятно аппетитной, ароматной, сытной и очень вкусной.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 ст. гречневой крупы

450 г свинины

1 морковь

2 луковицы

1 ч. л. смеси перцев

0,5 ч. л. хмели-сунели

0,5 ч. л. куркумы

2 лавровых листа

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Нарежь небольшими кусочками мясо, морковь нарежь соломкой, а лук — кубиками. Обжарь мясо, чтобы оно слегка подрумянилось, добавь к нему специи и соль, перемешай. На другой сковороде слегка обжарь овощи. На дно горшочков выложи мясо, лавровый лист, затем лук с морковкой и хорошо промытую гречку. Посоли и залей горшочки горячей водой на 2–3 сантиметра выше уровня гречки. Закрой горшочки крышками и запекай 40–50 минут в духовке при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

Оладьи из гречки с тыквенным пюре

Сытные и нежные гречневые оладьи прекрасно подойдут как на завтрак, так и в качестве закуски.

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г мякоти тыквы

90 г гречневой крупы

40 г муки

1 яйцо

40 г сливочного масла

1 ч. л. чесночного порошка

пучок петрушки

соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвари мякоть тыквы. Время варки зависит от размера кусочков, но в среднем это около 30 минут. Измельчи кусочки отварной тыквы в блендере до состояния пюре. Отвари гречневую крупу. Смешай в миске отварную гречку, тыквенное пюре, нарезанную петрушку и муку. Добавь яйцо, чесночный порошок, посоли, поперчи, перемешай. Растопи сливочное масло, сформируй и выложи на сковороду оладьи. Обжаривай по 3–5 минут с каждой стороны. Подавай горячими.

Гречка по-купечески на сковороде

Проверено: такую гречку с удовольствием едят даже те, кто ее никогда не любил! Процесс напоминает приготовление плова. Каша получается рассыпчатой, а фарш нежным и сочным.

ИНГРЕДИЕНТЫ

300 г мясного фарша

150 г гречневой крупы

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

2 ст. л. томатной пасты

2–3 ст. л. растительного масла

лавровый лист по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Промой и просуши гречку на сковороде, предварительно смазанной маслом. Мелко нарежь лук, обжарь его с фаршем и тертой морковью. Добавь к овощам томатную пасту и хорошо перемешай. После этого добавь гречку и залей кипятком, чтобы гречка была слегка прикрыта водой. Поперчи, посоли, туши под крышкой на медленном огне. В готовую уже гречку добавь мелко нарезанный чеснок, всё перемешай. Можно добавить лавровый лист и зелень. Гречка по купечески на сковороде готова. Приятного аппетита!

Болгарский перец, фаршированный гречкой

Природа как будто специально создала перцы, чтобы их фаршировать: удобно срезать плодоножку, очищать от семян, начинять, запекать в духовке или тушить в глубокой кастрюле.

Чаще всего в качестве начинки для перцев используется мясной фарш с рисом. Но на этот раз мы предлагаем тебе оценить начинку с гречкой и тофу. А если эксперимент придется по вкусу, попробуй перцы, фаршированные яйцами, сыром, баклажанами, курицей, тунцом или творогом.

ИНГРЕДИЕНТЫ

3–4 болгарских перца

100 г гречневой крупы

2 помидора

170 г тофу

щепотка чеснока в порошке

1 луковица

1 ч. л. прованских трав

горсть оливок

соль и перец по вкусу

2 ст. л. оливкового масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Срежь с перцев «шапочки», удали семена и прожилки. Отвари гречку в подсоленной воде. Нарежь лук, тофу и помидоры кубиками. Нагрей в сковороде масло и обжарь лук, посыпав его чесночным порошком. Добавь тофу, помидоры, нарезанные кружочками оливки, специи и гречку. Посоли, поперчи и хорошенько перемешай. Нафаршируй подготовленной начинкой перцы и выпекай в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Приятного аппетита!

Гречаники с фаршем

Гречаники — блюдо, которое издавна было популярно в польской и украинской кухне. Оно обычно готовится с фаршем, но во время поста ты можешь приготовить их без фарша. Одну порцию для тех, кто пост соблюдает, и одну для тех, кто ест мясо.

Интересный факт: гречневую крупу, недорогую и полезную, едят по большей части только странах СНГ и Восточной Европы. В Западной Европе гречку практически не едят, а в США ее чаще продают в зоологических магазинах, как корм для животных.

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г мясного фарша

2 крупных луковицы

1 ст. гречневой крупы

1 яйцо

1 чеснок

мука

соль

специи по вкусу

растительное масло

томатная паста

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Промой гречневую крупу водой и просуши немного на сковородке. Вскипяти 2 стакана воды, подсоли воду и высыпь туда крупу. Доведи до кипения и провари еще около 15 минут до готовности. При необходимости долей немного воды в процессе варки. Пока каша остывает, прокрути луковицы в мясорубке и смешай с фаршем. Вбей в фарш яйца, а также добавь специи по вкусу. Теперь добавь в смесь гречку, сформируй котлетки и обваляй в муке. Поджарь гречаники с обеих сторон, после чего туши в томатной пасте.

Теплый салат из гречки и овощей

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г гречневой крупы

150 г помидоров

1 небольшой баклажан

200 г вареного нута

50 г изюма

1 лимон

1 ст. л. мёда

1 ч. л. тмина

1 ст. л. оливкового масла

зеленый лук по вкусу

кинза по вкусу

соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Свари гречневую крупу до готовности. Дай постоять 10 минут. Нарежь кубиками баклажан, обжарь в течение 5 минут на сковороде, добавь отварной нут и жарь всё еще 5–7 минут. Нарежь крупными кусками помидоры, а лук — кольцами, произвольно наруби зеленый лук. Листья кинзы, сок лимона, оливковое масло и мёд взбей в блендере до однородной массы. Добавь соль и перемешай получившуюся заправку. Смешай гречку и жареные баклажаны с нутом, изюмом, луком, помидорами, тмином. Заправь салат и подавай к столу теплым. Приятного аппетита!

Хлеб с гречкой и бананом

Такой хлеб не содержит глютена и отлично подойдет для здорового завтрака.

ИНГРЕДИЕНТЫ

3 банана

100 г гречневой муки

100 г рисовой муки

100 г сливочного масла

2 яйца

90 г коричневого сахара

1 пакетик разрыхлителя

1 щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Взбей яйца с сахаром и сливочным маслом. В другой миске смешай два вида муки и разрыхлитель. Разомни вилкой 3 банана и смешай получившееся пюре с мукой. Соедини полученную массу с яйцами и перемешай до однородности. Выложи тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекай хлеб в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут. Приятного аппетита!

Курица фаршированная грибами и гречкой

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 курица 1 ст. гречки 200 г шампиньонов 1 луковица 1 морковь 2–3 зубчика чеснока черный молотый перец, тимьян, приправа для курицы масло растительное — по вкусу соль — по вкусу



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Тщательно промой курицу, дай тушке высохнуть и натри ее специями, измельченным чесноком и крупной солью. Положи тушку в миску, накрой пищевой пленкой и поставь ее мариноваться в холодильник на несколько часов. В это время поставь гречку вариться. Ее нужно оставить немного недоваренной. Поставь сковороду на огонь, залей растительное масло и выложи на нее измельченный лук. Жарь его до золотистого цвета, потом добавь измельченные грибы. Когда грибы будут почти готовы, добавь к ним натертую морковку и жарь еще несколько минут. Смешай гречку с грибами, посоли и поперчи. Достань из холодильника курицу и начинай ее фаршировать. Затем закрепи отверстие зубочистками, чтобы начинка не вываливалась во время приготовления. Курицу можно запекать как в фольге или рукаве, так и без него. Готовь ее при температуре 180 градусов 1–1,5 часа в зависимости от размера тушки.

Творожно-гречневая запеканка

Запеканка с творогом и гречкой великолепна во всех отношениях: она содержит натуральные и доступные ингредиенты, в ней нет муки и, конечно, она очень вкусная.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 ст. гречневой крупы

200 г творога 9%-й жирности

0,5 ст. сметаны в тесто

2 ст. л. сметаны для смазки

2 яйца

2 ст. л. сахара

0,5 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Свари кашу до готовности. Протри творог через сито и смешай с готовой кашей. Разотри яйца с сахаром, солью и сметаной. Смешай творожную массу с яичной. Выложи эту массу в форму для запекания, смажь сверху сметаной и отправь в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30–40 минут (до легкого румянца). Подавай теплым. Можно полить сметаной, йогуртом или сгущенным молоком, а также сервировать свежими ягодами.

Диетическое печенье из гречки

ИНГРЕДИЕНТЫ

150 мл кефира

1 ст. л. мёд

1 ч. л. оливкового масла

1 ст. л. ржаных отрубей

2 средних яблока

1 ст. гречневой крупы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для начала тебе необходимо смолоть крупу удобным способом. Затем очисти яблоки и натри их на терке. Смешай молотую гречку, отруби, оливковое масло, мёд и кефир. Замеси тесто, оно должно хорошо лепиться и не рассыпаться. Если оно получилось сухим, добавь еще немного кефира. Сформируй из теста шарики, а из них сделай лепешки. Выпекай печенье 1 час при температуре 150 градусов.

Кровянка с гречкой

Кровяная колбаса получается настолько вкусной и нежной, насколько ты не пожалеешь шкварок и лука, их должно быть много!

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 л свиной крови

2 л вареной гречки

700–900 г жирной свинины

2–3 луковицы

головка чеснока

кишки свиные

соль и перец по вкусу

1 ст. л. смальца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Пропусти мясо через мясорубку. Нарежь лук кубиками, обжарь на смальце до золотистости и пропусти через мясорубку вместе с чесноком. Смешай мясной фарш, лук, чеснок и вареную гречку. Добавь кровь, соль и специи. Перемешай до однородности. Начини кишку готовой начинкой. Выложи колбаски на смазанный смальцем противень. Сделай по всей длине проколы, чтобы шкурка не потрескалась. Выпекай 1,5–2 часа в духовке, разогретой до 180 градусов. Подавай со шкварками. Приятного аппетита!

Котлеты из гречки с сыром

Гречневые котлеты вкусны и без мяса, ну а любителям мясца рекомендуем добавить в блюдо куриный или говяжий фарш, тогда по питательности такому лакомству не будет равных!

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г гречневой крупы

2 куриных яйца

100 г твердого сыра

1 луковица

50 г сливочного масла

2 ст. л. муки

соль и пряности по вкусу

растительное масло для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Первое, что нужно сделать, — сварить гречневую крупу до готовности. Пока гречка варится, очисти лук от кожуры и нарежь небольшими кусочками. На сковороде растопи сливочное масло и обжарь лук, чтобы он стал мягким. Дай ему немного остыть. Натри сыр на крупной терке. Соедини гречневую крупу, лук, сыр в глубокой миске. Добавь соль, специи по вкусу и влей яйца. Все ингредиенты тщательно перемешай. Добавь муку и снова хорошенько перемешай. Из фарша сформируй небольшие котлетки, обваляй каждую в муке. Обжарь котлеты на сковороде до золотистого цвета. Ароматное и очень полезное блюдо из гречки готово!

Оказывается, гречка тоже может быть весьма изысканным блюдом, которое не стыдно подать на праздничный стол. Пара простых ингредиентов и немного фантазии превращаются в гречневый пир. Хватит и на первое, и на второе, и даже на десерт. Приятного аппетита.