Тринадцать блюд из вчерашней гречки

Гречка — лидер среди круп по пищевой ценности и содержанию белка (до 16 грамм растительного белка на 100 грамм крупы). Не зря в России ее прозвали царицей круп и издавна относят к национальным продуктам.
Греча обладает минимальным гликемическим индексом, поэтому полезна людям с сахарным диабетом. На блюдах из гречки основан целый ряд популярных диет. И главное, эта крупа — богатейший источник железа .
Мы составили список из 13 необычных блюд из гречки, которые заставят тебя по-новому посмотреть на этот продукт, а также придутся по вкусу маленьким привередам, не желающим есть простую кашу.
- ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ГРЕЧКИ
- Гречневая запеканка с печенью
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Гречка с мясом в горшочке «Роскошная»
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Оладьи из гречки с тыквенным пюре
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Гречка по-купечески на сковороде
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Болгарский перец, фаршированный гречкой
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Гречаники с фаршем
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Теплый салат из гречки и овощей
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Хлеб с гречкой и бананом
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Курица фаршированная грибами и гречкой
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Творожно-гречневая запеканка
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Диетическое печенье из гречки
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Кровянка с гречкой
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Котлеты из гречки с сыром
- ИНГРЕДИЕНТЫ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ГРЕЧКИ
Добиться богатого и оригинального вкуса гречневой каши можно, сварив ее на зеленом чае или залив крупу на ночь томатным, свекольным, яблочным соком, а утром добавив в кашу овощей и специй.
Более нежным вкусом отличается каша из зеленой гречки. Зеленая гречка не подвергается столь жесткой термической обработке, как обычная, и может похвастаться большим количеством полезных веществ, а также получается клейкой, поэтому из нее хорошо получаются оладьи, биточки, котлеты.
Гречневая запеканка с печенью
Нежная куриная печень и сливки привносят в это блюдо изысканные нотки, так что его можно смело подать даже к праздничному столу.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 ст. гречневой крупы
- 500 г куриной печени
- 2 яйца
- 150 г лука
- 3 ст. л. сливок
- 50 г сыра
- соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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- Отвари гречку до готовности.
- Слегка остуди и смешай с одним яйцом.
- Произвольно нарежь печень, посоли и обжарь вместе с нарезанным полукольцами луком.
- Прокрути печень и лук через мясорубку. Смешай со сливками и оставшимся яйцом.
- Выложи в жаропрочное блюдо слой гречки, слой печени, затем опять гречку.
- Присыпь сверху тертым сыром и запекай 15–20 минут в духовке при температуре 220 градусов.
Гречка с мясом в горшочке «Роскошная»
Приготовленная по этому рецепту гречка получается невероятно аппетитной, ароматной, сытной и очень вкусной.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 ст. гречневой крупы
- 450 г свинины
- 1 морковь
- 2 луковицы
- 1 ч. л. смеси перцев
- 0,5 ч. л. хмели-сунели
- 0,5 ч. л. куркумы
- 2 лавровых листа
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Нарежь небольшими кусочками мясо, морковь нарежь соломкой, а лук — кубиками.
- Обжарь мясо, чтобы оно слегка подрумянилось, добавь к нему специи и соль, перемешай. На другой сковороде слегка обжарь овощи.
- На дно горшочков выложи мясо, лавровый лист, затем лук с морковкой и хорошо промытую гречку.
- Посоли и залей горшочки горячей водой на 2–3 сантиметра выше уровня гречки.
- Закрой горшочки крышками и запекай 40–50 минут в духовке при температуре 180 градусов.
- Приятного аппетита!
Оладьи из гречки с тыквенным пюре
Сытные и нежные гречневые оладьи прекрасно подойдут как на завтрак, так и в качестве закуски.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 400 г мякоти тыквы
- 90 г гречневой крупы
- 40 г муки
- 1 яйцо
- 40 г сливочного масла
- 1 ч. л. чесночного порошка
- пучок петрушки
- соль и перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Отвари мякоть тыквы. Время варки зависит от размера кусочков, но в среднем это около 30 минут.
- Измельчи кусочки отварной тыквы в блендере до состояния пюре.
- Отвари гречневую крупу.
- Смешай в миске отварную гречку, тыквенное пюре, нарезанную петрушку и муку.
- Добавь яйцо, чесночный порошок, посоли, поперчи, перемешай.
- Растопи сливочное масло, сформируй и выложи на сковороду оладьи. Обжаривай по 3–5 минут с каждой стороны.
- Подавай горячими.
Гречка по-купечески на сковороде
Проверено: такую гречку с удовольствием едят даже те, кто ее никогда не любил! Процесс напоминает приготовление плова. Каша получается рассыпчатой, а фарш нежным и сочным.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 300 г мясного фарша
- 150 г гречневой крупы
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. томатной пасты
- 2–3 ст. л. растительного масла
- лавровый лист по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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- Промой и просуши гречку на сковороде, предварительно смазанной маслом.
- Мелко нарежь лук, обжарь его с фаршем и тертой морковью.
- Добавь к овощам томатную пасту и хорошо перемешай.
- После этого добавь гречку и залей кипятком, чтобы гречка была слегка прикрыта водой.
- Поперчи, посоли, туши под крышкой на медленном огне.
- В готовую уже гречку добавь мелко нарезанный чеснок, всё перемешай. Можно добавить лавровый лист и зелень.
- Гречка по купечески на сковороде готова. Приятного аппетита!
Болгарский перец, фаршированный гречкой
Природа как будто специально создала перцы, чтобы их фаршировать: удобно срезать плодоножку, очищать от семян, начинять, запекать в духовке или тушить в глубокой кастрюле.
Чаще всего в качестве начинки для перцев используется мясной фарш с рисом. Но на этот раз мы предлагаем тебе оценить начинку с гречкой и тофу. А если эксперимент придется по вкусу, попробуй перцы, фаршированные яйцами, сыром, баклажанами, курицей, тунцом или творогом.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 3–4 болгарских перца
- 100 г гречневой крупы
- 2 помидора
- 170 г тофу
- щепотка чеснока в порошке
- 1 луковица
- 1 ч. л. прованских трав
- горсть оливок
- соль и перец по вкусу
- 2 ст. л. оливкового масла
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Срежь с перцев «шапочки», удали семена и прожилки.
- Отвари гречку в подсоленной воде.
- Нарежь лук, тофу и помидоры кубиками.
- Нагрей в сковороде масло и обжарь лук, посыпав его чесночным порошком.
- Добавь тофу, помидоры, нарезанные кружочками оливки, специи и гречку.
- Посоли, поперчи и хорошенько перемешай.
- Нафаршируй подготовленной начинкой перцы и выпекай в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
- Приятного аппетита!
Гречаники с фаршем
Гречаники — блюдо, которое издавна было популярно в польской и украинской кухне. Оно обычно готовится с фаршем, но во время поста ты можешь приготовить их без фарша. Одну порцию для тех, кто пост соблюдает, и одну для тех, кто ест мясо.
Интересный факт: гречневую крупу, недорогую и полезную, едят по большей части только странах СНГ и Восточной Европы. В Западной Европе гречку практически не едят, а в США ее чаще продают в зоологических магазинах, как корм для животных.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 500 г мясного фарша
- 2 крупных луковицы
- 1 ст. гречневой крупы
- 1 яйцо
- 1 чеснок
- мука
- соль
- специи по вкусу
- растительное масло
- томатная паста
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Промой гречневую крупу водой и просуши немного на сковородке.
- Вскипяти 2 стакана воды, подсоли воду и высыпь туда крупу. Доведи до кипения и провари еще около 15 минут до готовности. При необходимости долей немного воды в процессе варки.
- Пока каша остывает, прокрути луковицы в мясорубке и смешай с фаршем.
- Вбей в фарш яйца, а также добавь специи по вкусу.
- Теперь добавь в смесь гречку, сформируй котлетки и обваляй в муке.
- Поджарь гречаники с обеих сторон, после чего туши в томатной пасте.
Теплый салат из гречки и овощей
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 200 г гречневой крупы
- 150 г помидоров
- 1 небольшой баклажан
- 200 г вареного нута
- 50 г изюма
- 1 лимон
- 1 ст. л. мёда
- 1 ч. л. тмина
- 1 ст. л. оливкового масла
- зеленый лук по вкусу
- кинза по вкусу
- соль и перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Свари гречневую крупу до готовности. Дай постоять 10 минут.
- Нарежь кубиками баклажан, обжарь в течение 5 минут на сковороде, добавь отварной нут и жарь всё еще 5–7 минут.
- Нарежь крупными кусками помидоры, а лук — кольцами, произвольно наруби зеленый лук.
- Листья кинзы, сок лимона, оливковое масло и мёд взбей в блендере до однородной массы. Добавь соль и перемешай получившуюся заправку.
- Смешай гречку и жареные баклажаны с нутом, изюмом, луком, помидорами, тмином. Заправь салат и подавай к столу теплым.
- Приятного аппетита!
Хлеб с гречкой и бананом
Такой хлеб не содержит глютена и отлично подойдет для здорового завтрака.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 3 банана
- 100 г гречневой муки
- 100 г рисовой муки
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца
- 90 г коричневого сахара
- 1 пакетик разрыхлителя
- 1 щепотка соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Взбей яйца с сахаром и сливочным маслом.
- В другой миске смешай два вида муки и разрыхлитель.
- Разомни вилкой 3 банана и смешай получившееся пюре с мукой.
- Соедини полученную массу с яйцами и перемешай до однородности.
- Выложи тесто в форму, застеленную пергаментом.
- Выпекай хлеб в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут.
- Приятного аппетита!
Курица фаршированная грибами и гречкой
ИНГРЕДИЕНТЫ
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- 1 курица
- 1 ст. гречки
- 200 г шампиньонов
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2–3 зубчика чеснока
- черный молотый перец, тимьян, приправа для курицы
- масло растительное — по вкусу
- соль — по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Тщательно промой курицу, дай тушке высохнуть и натри ее специями, измельченным чесноком и крупной солью. Положи тушку в миску, накрой пищевой пленкой и поставь ее мариноваться в холодильник на несколько часов.
- В это время поставь гречку вариться. Ее нужно оставить немного недоваренной.
- Поставь сковороду на огонь, залей растительное масло и выложи на нее измельченный лук. Жарь его до золотистого цвета, потом добавь измельченные грибы.
- Когда грибы будут почти готовы, добавь к ним натертую морковку и жарь еще несколько минут. Смешай гречку с грибами, посоли и поперчи.
- Достань из холодильника курицу и начинай ее фаршировать. Затем закрепи отверстие зубочистками, чтобы начинка не вываливалась во время приготовления.
- Курицу можно запекать как в фольге или рукаве, так и без него. Готовь ее при температуре 180 градусов 1–1,5 часа в зависимости от размера тушки.
Творожно-гречневая запеканка
Запеканка с творогом и гречкой великолепна во всех отношениях: она содержит натуральные и доступные ингредиенты, в ней нет муки и, конечно, она очень вкусная.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 ст. гречневой крупы
- 200 г творога 9%-й жирности
- 0,5 ст. сметаны в тесто
- 2 ст. л. сметаны для смазки
- 2 яйца
- 2 ст. л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Свари кашу до готовности.
- Протри творог через сито и смешай с готовой кашей.
- Разотри яйца с сахаром, солью и сметаной.
- Смешай творожную массу с яичной.
- Выложи эту массу в форму для запекания, смажь сверху сметаной и отправь в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30–40 минут (до легкого румянца).
- Подавай теплым. Можно полить сметаной, йогуртом или сгущенным молоком, а также сервировать свежими ягодами.
Диетическое печенье из гречки
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 150 мл кефира
- 1 ст. л. мёд
- 1 ч. л. оливкового масла
- 1 ст. л. ржаных отрубей
- 2 средних яблока
- 1 ст. гречневой крупы
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Для начала тебе необходимо смолоть крупу удобным способом.
- Затем очисти яблоки и натри их на терке.
- Смешай молотую гречку, отруби, оливковое масло, мёд и кефир. Замеси тесто, оно должно хорошо лепиться и не рассыпаться. Если оно получилось сухим, добавь еще немного кефира.
- Сформируй из теста шарики, а из них сделай лепешки. Выпекай печенье 1 час при температуре 150 градусов.
Кровянка с гречкой
Кровяная колбаса получается настолько вкусной и нежной, насколько ты не пожалеешь шкварок и лука, их должно быть много!
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 л свиной крови
- 2 л вареной гречки
- 700–900 г жирной свинины
- 2–3 луковицы
- головка чеснока
- кишки свиные
- соль и перец по вкусу
- 1 ст. л. смальца
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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- Пропусти мясо через мясорубку.
- Нарежь лук кубиками, обжарь на смальце до золотистости и пропусти через мясорубку вместе с чесноком.
- Смешай мясной фарш, лук, чеснок и вареную гречку. Добавь кровь, соль и специи. Перемешай до однородности.
- Начини кишку готовой начинкой.
- Выложи колбаски на смазанный смальцем противень. Сделай по всей длине проколы, чтобы шкурка не потрескалась.
- Выпекай 1,5–2 часа в духовке, разогретой до 180 градусов. Подавай со шкварками.
- Приятного аппетита!
Котлеты из гречки с сыром
Гречневые котлеты вкусны и без мяса, ну а любителям мясца рекомендуем добавить в блюдо куриный или говяжий фарш, тогда по питательности такому лакомству не будет равных!
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 200 г гречневой крупы
- 2 куриных яйца
- 100 г твердого сыра
- 1 луковица
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- соль и пряности по вкусу
- растительное масло для жарки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Первое, что нужно сделать, — сварить гречневую крупу до готовности.
- Пока гречка варится, очисти лук от кожуры и нарежь небольшими кусочками.
- На сковороде растопи сливочное масло и обжарь лук, чтобы он стал мягким. Дай ему немного остыть.
- Натри сыр на крупной терке. Соедини гречневую крупу, лук, сыр в глубокой миске. Добавь соль, специи по вкусу и влей яйца. Все ингредиенты тщательно перемешай.
- Добавь муку и снова хорошенько перемешай. Из фарша сформируй небольшие котлетки, обваляй каждую в муке.
- Обжарь котлеты на сковороде до золотистого цвета. Ароматное и очень полезное блюдо из гречки готово!
Оказывается, гречка тоже может быть весьма изысканным блюдом, которое не стыдно подать на праздничный стол. Пара простых ингредиентов и немного фантазии превращаются в гречневый пир. Хватит и на первое, и на второе, и даже на десерт. Приятного аппетита.