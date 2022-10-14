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Тринадцать блюд из вчерашней гречки

Опубликовано: Простые Рецепты

Гречка — лидер среди круп по пищевой ценности и содержанию белка (до 16 грамм растительного белка на 100 грамм крупы). Не зря в России ее прозвали царицей круп и издавна относят к национальным продуктам.

Греча обладает минимальным гликемическим индексом, поэтому полезна людям с сахарным диабетом. На блюдах из гречки основан целый ряд популярных диет. И главное, эта крупа — богатейший источник железа .

Мы составили список из 13 необычных блюд из гречки, которые заставят тебя по-новому посмотреть на этот продукт, а также придутся по вкусу маленьким привередам, не желающим есть простую кашу.

Содержание
  1. ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ГРЕЧКИ
  2. Гречневая запеканка с печенью
  3. ИНГРЕДИЕНТЫ
  4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  5. Гречка с мясом в горшочке «Роскошная»
  6. ИНГРЕДИЕНТЫ
  7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  8. Оладьи из гречки с тыквенным пюре
  9. ИНГРЕДИЕНТЫ
  10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  11. Гречка по-купечески на сковороде
  12. ИНГРЕДИЕНТЫ
  13. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  14. Болгарский перец, фаршированный гречкой
  15. ИНГРЕДИЕНТЫ
  16. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  17. Гречаники с фаршем
  18. ИНГРЕДИЕНТЫ
  19. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  20. Теплый салат из гречки и овощей
  21. ИНГРЕДИЕНТЫ
  22. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  23. Хлеб с гречкой и бананом
  24. ИНГРЕДИЕНТЫ
  25. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  26. Курица фаршированная грибами и гречкой
  27. ИНГРЕДИЕНТЫ
  28. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  29. Творожно-гречневая запеканка
  30. ИНГРЕДИЕНТЫ
  31. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  32. Диетическое печенье из гречки
  33. ИНГРЕДИЕНТЫ
  34. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  35. Кровянка с гречкой
  36. ИНГРЕДИЕНТЫ
  37. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
  38. Котлеты из гречки с сыром
  39. ИНГРЕДИЕНТЫ
  40. ПРИГОТОВЛЕНИЕ

ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ГРЕЧКИ

Добиться богатого и оригинального вкуса гречневой каши можно, сварив ее на зеленом чае или залив крупу на ночь томатным, свекольным, яблочным соком, а утром добавив в кашу овощей и специй.

Более нежным вкусом отличается каша из зеленой гречки. Зеленая гречка не подвергается столь жесткой термической обработке, как обычная, и может похвастаться большим количеством полезных веществ, а также получается клейкой, поэтому из нее хорошо получаются оладьи, биточки, котлеты.

Гречневая запеканка с печенью

Нежная куриная печень и сливки привносят в это блюдо изысканные нотки, так что его можно смело подать даже к праздничному столу.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 ст. гречневой крупы
  • 500 г куриной печени
  • 2 яйца
  • 150 г лука
  • 3 ст. л. сливок
  • 50 г сыра
  • соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

    1. Отвари гречку до готовности.
    2. Слегка остуди и смешай с одним яйцом.
    3. Произвольно нарежь печень, посоли и обжарь вместе с нарезанным полукольцами луком.
    4. Прокрути печень и лук через мясорубку. Смешай со сливками и оставшимся яйцом.
    5. Выложи в жаропрочное блюдо слой гречки, слой печени, затем опять гречку.
    6. Присыпь сверху тертым сыром и запекай 15–20 минут в духовке при температуре 220 градусов.

Гречка с мясом в горшочке «Роскошная»

Приготовленная по этому рецепту гречка получается невероятно аппетитной, ароматной, сытной и очень вкусной.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 ст. гречневой крупы
  • 450 г свинины
  • 1 морковь
  • 2 луковицы
  • 1 ч. л. смеси перцев
  • 0,5 ч. л. хмели-сунели
  • 0,5 ч. л. куркумы
  • 2 лавровых листа

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Нарежь небольшими кусочками мясо, морковь нарежь соломкой, а лук — кубиками.
  2. Обжарь мясо, чтобы оно слегка подрумянилось, добавь к нему специи и соль, перемешай. На другой сковороде слегка обжарь овощи.
  3. На дно горшочков выложи мясо, лавровый лист, затем лук с морковкой и хорошо промытую гречку.
  4. Посоли и залей горшочки горячей водой на 2–3 сантиметра выше уровня гречки.
  5. Закрой горшочки крышками и запекай 40–50 минут в духовке при температуре 180 градусов.
  6. Приятного аппетита!

Оладьи из гречки с тыквенным пюре

Сытные и нежные гречневые оладьи прекрасно подойдут как на завтрак, так и в качестве закуски.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 400 г мякоти тыквы
  • 90 г гречневой крупы
  • 40 г муки
  • 1 яйцо
  • 40 г сливочного масла
  • 1 ч. л. чесночного порошка
  • пучок петрушки
  • соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Отвари мякоть тыквы. Время варки зависит от размера кусочков, но в среднем это около 30 минут.
  2. Измельчи кусочки отварной тыквы в блендере до состояния пюре.
  3. Отвари гречневую крупу.
  4. Смешай в миске отварную гречку, тыквенное пюре, нарезанную петрушку и муку.
  5. Добавь яйцо, чесночный порошок, посоли, поперчи, перемешай.
  6. Растопи сливочное масло, сформируй и выложи на сковороду оладьи. Обжаривай по 3–5 минут с каждой стороны.
  7. Подавай горячими.

Гречка по-купечески на сковороде

Проверено: такую гречку с удовольствием едят даже те, кто ее никогда не любил! Процесс напоминает приготовление плова. Каша получается рассыпчатой, а фарш нежным и сочным.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 300 г мясного фарша
  • 150 г гречневой крупы
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 2–3 ст. л. растительного масла
  • лавровый лист по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

    1. Промой и просуши гречку на сковороде, предварительно смазанной маслом.
    2. Мелко нарежь лук, обжарь его с фаршем и тертой морковью.
    3. Добавь к овощам томатную пасту и хорошо перемешай.
    4. После этого добавь гречку и залей кипятком, чтобы гречка была слегка прикрыта водой.
    5. Поперчи, посоли, туши под крышкой на медленном огне.
    6. В готовую уже гречку добавь мелко нарезанный чеснок, всё перемешай. Можно добавить лавровый лист и зелень.
    7. Гречка по купечески на сковороде готова. Приятного аппетита!

Болгарский перец, фаршированный гречкой

Природа как будто специально создала перцы, чтобы их фаршировать: удобно срезать плодоножку, очищать от семян, начинять, запекать в духовке или тушить в глубокой кастрюле.

Чаще всего в качестве начинки для перцев используется мясной фарш с рисом. Но на этот раз мы предлагаем тебе оценить начинку с гречкой и тофу. А если эксперимент придется по вкусу, попробуй перцы, фаршированные яйцами, сыром, баклажанами, курицей, тунцом или творогом.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 3–4 болгарских перца
  • 100 г гречневой крупы
  • 2 помидора
  • 170 г тофу
  • щепотка чеснока в порошке
  • 1 луковица
  • 1 ч. л. прованских трав
  • горсть оливок
  • соль и перец по вкусу
  • 2 ст. л. оливкового масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Срежь с перцев «шапочки», удали семена и прожилки.
  2. Отвари гречку в подсоленной воде.
  3. Нарежь лук, тофу и помидоры кубиками.
  4. Нагрей в сковороде масло и обжарь лук, посыпав его чесночным порошком.
  5. Добавь тофу, помидоры, нарезанные кружочками оливки, специи и гречку.
  6. Посоли, поперчи и хорошенько перемешай.
  7. Нафаршируй подготовленной начинкой перцы и выпекай в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
  8. Приятного аппетита!

Гречаники с фаршем

Гречаники — блюдо, которое издавна было популярно в польской и украинской кухне. Оно обычно готовится с фаршем, но во время поста ты можешь приготовить их без фарша. Одну порцию для тех, кто пост соблюдает, и одну для тех, кто ест мясо.

Интересный факт: гречневую крупу, недорогую и полезную, едят по большей части только странах СНГ и Восточной Европы. В Западной Европе гречку практически не едят, а в США ее чаще продают в зоологических магазинах, как корм для животных.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 500 г мясного фарша
  • 2 крупных луковицы
  • 1 ст. гречневой крупы
  • 1 яйцо
  • 1 чеснок
  • мука
  • соль
  • специи по вкусу
  • растительное масло
  • томатная паста

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Промой гречневую крупу водой и просуши немного на сковородке.
  2. Вскипяти 2 стакана воды, подсоли воду и высыпь туда крупу. Доведи до кипения и провари еще около 15 минут до готовности. При необходимости долей немного воды в процессе варки.
  3. Пока каша остывает, прокрути луковицы в мясорубке и смешай с фаршем.
  4. Вбей в фарш яйца, а также добавь специи по вкусу.
  5. Теперь добавь в смесь гречку, сформируй котлетки и обваляй в муке.
  6. Поджарь гречаники с обеих сторон, после чего туши в томатной пасте.

Теплый салат из гречки и овощей

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200 г гречневой крупы
  • 150 г помидоров
  • 1 небольшой баклажан
  • 200 г вареного нута
  • 50 г изюма
  • 1 лимон
  • 1 ст. л. мёда
  • 1 ч. л. тмина
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • зеленый лук по вкусу
  • кинза по вкусу
  • соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Свари гречневую крупу до готовности. Дай постоять 10 минут.
  2. Нарежь кубиками баклажан, обжарь в течение 5 минут на сковороде, добавь отварной нут и жарь всё еще 5–7 минут.
  3. Нарежь крупными кусками помидоры, а лук — кольцами, произвольно наруби зеленый лук.
  4. Листья кинзы, сок лимона, оливковое масло и мёд взбей в блендере до однородной массы. Добавь соль и перемешай получившуюся заправку.
  5. Смешай гречку и жареные баклажаны с нутом, изюмом, луком, помидорами, тмином. Заправь салат и подавай к столу теплым.
  6. Приятного аппетита!

Хлеб с гречкой и бананом

Такой хлеб не содержит глютена и отлично подойдет для здорового завтрака.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 3 банана
  • 100 г гречневой муки
  • 100 г рисовой муки
  • 100 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 90 г коричневого сахара
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 1 щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Взбей яйца с сахаром и сливочным маслом.
  2. В другой миске смешай два вида муки и разрыхлитель.
  3. Разомни вилкой 3 банана и смешай получившееся пюре с мукой.
  4. Соедини полученную массу с яйцами и перемешай до однородности.
  5. Выложи тесто в форму, застеленную пергаментом.
  6. Выпекай хлеб в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут.
  7. Приятного аппетита!

Курица фаршированная грибами и гречкой

ИНГРЕДИЕНТЫ

    • 1 курица
    • 1 ст. гречки
    • 200 г шампиньонов
    • 1 луковица
    • 1 морковь
    • 2–3 зубчика чеснока
    • черный молотый перец, тимьян, приправа для курицы
    • масло растительное — по вкусу
    • соль — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Тщательно промой курицу, дай тушке высохнуть и натри ее специями, измельченным чесноком и крупной солью. Положи тушку в миску, накрой пищевой пленкой и поставь ее мариноваться в холодильник на несколько часов.
  2. В это время поставь гречку вариться. Ее нужно оставить немного недоваренной.
  3. Поставь сковороду на огонь, залей растительное масло и выложи на нее измельченный лук. Жарь его до золотистого цвета, потом добавь измельченные грибы.
  4. Когда грибы будут почти готовы, добавь к ним натертую морковку и жарь еще несколько минут. Смешай гречку с грибами, посоли и поперчи.
  5. Достань из холодильника курицу и начинай ее фаршировать. Затем закрепи отверстие зубочистками, чтобы начинка не вываливалась во время приготовления.
  6. Курицу можно запекать как в фольге или рукаве, так и без него. Готовь ее при температуре 180 градусов 1–1,5 часа в зависимости от размера тушки.

Творожно-гречневая запеканка

Запеканка с творогом и гречкой великолепна во всех отношениях: она содержит натуральные и доступные ингредиенты, в ней нет муки и, конечно, она очень вкусная.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 ст. гречневой крупы
  • 200 г творога 9%-й жирности
  • 0,5 ст. сметаны в тесто
  • 2 ст. л. сметаны для смазки
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Свари кашу до готовности.
  2. Протри творог через сито и смешай с готовой кашей.
  3. Разотри яйца с сахаром, солью и сметаной.
  4. Смешай творожную массу с яичной.
  5. Выложи эту массу в форму для запекания, смажь сверху сметаной и отправь в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30–40 минут (до легкого румянца).
  6. Подавай теплым. Можно полить сметаной, йогуртом или сгущенным молоком, а также сервировать свежими ягодами.

Диетическое печенье из гречки

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 150 мл кефира
  • 1 ст. л. мёд
  • 1 ч. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. ржаных отрубей
  • 2 средних яблока
  • 1 ст. гречневой крупы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Для начала тебе необходимо смолоть крупу удобным способом.
  2. Затем очисти яблоки и натри их на терке.
  3. Смешай молотую гречку, отруби, оливковое масло, мёд и кефир. Замеси тесто, оно должно хорошо лепиться и не рассыпаться. Если оно получилось сухим, добавь еще немного кефира.
  4. Сформируй из теста шарики, а из них сделай лепешки. Выпекай печенье 1 час при температуре 150 градусов.

Кровянка с гречкой

Кровяная колбаса получается настолько вкусной и нежной, насколько ты не пожалеешь шкварок и лука, их должно быть много!

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 л свиной крови
  • 2 л вареной гречки
  • 700–900 г жирной свинины
  • 2–3 луковицы
  • головка чеснока
  • кишки свиные
  • соль и перец по вкусу
  • 1 ст. л. смальца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

    1. Пропусти мясо через мясорубку.
    2. Нарежь лук кубиками, обжарь на смальце до золотистости и пропусти через мясорубку вместе с чесноком.
    3. Смешай мясной фарш, лук, чеснок и вареную гречку. Добавь кровь, соль и специи. Перемешай до однородности.
    4. Начини кишку готовой начинкой.
    5. Выложи колбаски на смазанный смальцем противень. Сделай по всей длине проколы, чтобы шкурка не потрескалась.
    6. Выпекай 1,5–2 часа в духовке, разогретой до 180 градусов. Подавай со шкварками.
    7. Приятного аппетита!

Котлеты из гречки с сыром

Гречневые котлеты вкусны и без мяса, ну а любителям мясца рекомендуем добавить в блюдо куриный или говяжий фарш, тогда по питательности такому лакомству не будет равных!

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200 г гречневой крупы
  • 2 куриных яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 1 луковица
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • соль и пряности по вкусу
  • растительное масло для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Первое, что нужно сделать, — сварить гречневую крупу до готовности.
  2. Пока гречка варится, очисти лук от кожуры и нарежь небольшими кусочками.
  3. На сковороде растопи сливочное масло и обжарь лук, чтобы он стал мягким. Дай ему немного остыть.
  4. Натри сыр на крупной терке. Соедини гречневую крупу, лук, сыр в глубокой миске. Добавь соль, специи по вкусу и влей яйца. Все ингредиенты тщательно перемешай.
  5. Добавь муку и снова хорошенько перемешай. Из фарша сформируй небольшие котлетки, обваляй каждую в муке.
  6. Обжарь котлеты на сковороде до золотистого цвета. Ароматное и очень полезное блюдо из гречки готово!

Оказывается, гречка тоже может быть весьма изысканным блюдом, которое не стыдно подать на праздничный стол. Пара простых ингредиентов и немного фантазии превращаются в гречневый пир. Хватит и на первое, и на второе, и даже на десерт. Приятного аппетита.

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